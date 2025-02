Biasin punge Conte: "Ha iniziato con la dialettica dello scarica responsabilità"

vedi letture

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive del momento di casa Napoli

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, scrive del momento di casa Napoli: "Il Napoli dopo Neres, perde anche Anguissa. Altro problema al polpaccio. L’ennesimo. Qualcuno vorrebbe dare la colpa a questo o quello ma, in realtà, si chiama solo sfortuna. Certo, DeLaurentiis avrebbe potuto prendere un pezzo in più a gennaio per agevolare il suo allenatore che nel post-Como sembra aver perso il buonumore.

Di sicuro ha iniziato a portare avanti la tipica dialettica “scarica responsabilità”, del tipo “io ho fatto il massimo con quello che ho a disposizione”. E forse è vero, ma la verità è che il suo Napoli è a un solo punto dalla vetta e ha tutte le possibilità di restare in gioco fino in fondo. Inutile esagerare con un eccesso di musi lunghi".