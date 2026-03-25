Biasin: "Se il Napoli crede ancora allo Scudetto il merito è di Conte"

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Il giornalista di Libero Fabrizio Biasin nel suo consueto editoriale per Tmw ha parlato anche del Napoli e del momento che sta vivendo in stagione la squadra azzurra. "Come è partito il "riposo dal campionato" sono proliferate le puttanate di mercato. II consiglio è sempre lo stesso: filtratele a dovere.

Antonio Conte ha tanti pregi, qualche difetto e una cosa su cui si distingue sopra tutti: la grande capacità di non mollare mai. Il suo Napoli quest'anno ha vacillato, il fatto che si sia creato una - seppur minima - chance scudetto è merito del suo allenatore. Ha tanti limiti quanto a comunicazione, di sicuro non in panca.

L'Inter è in calo evidente, è vero, e la partita dell'altro giorno a Firenze è parsa del tutto scadente, soprattutto nel secondo tempo. Questa cosa - complice ovviamente la sosta - ha portato alla moltiplicazione dei deliri mediatici, da "Chivu rischia la conferma" a "questa squadra va spazzata via". Calma. I nerazzurri hanno certamente dei limiti (squadre perfette, in Italia, non ce ne sono) e deve darsi una svegliata, ma pensare che improvvisamente sia un gruppo composto da mediocri e incapaci di reagire è pura esagerazione. Se i nerazzurri sono cosi messi male, allora cosa dovremmo dire di chi insegue a -6 e-7 (leggi, i più immediati inseguitori)? La verità è che l'estate passata in pochissimi davano mezzo credito a Chivu e nessuno si sarebbe immaginato una classifica come questa che è solo provvisoria, ovvio, ma racconta di un campionato fin qui affrontato oltre ogni aspettativa".