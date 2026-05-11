Bologna, Ferguson a Dazn: "Supercoppa ci ha fatto male. Non fatto quello che volevamo"

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Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il centrocampista rossoblù Lewis Ferguson è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Ti sei dato una spiegazione a questa stagione?

"Difficile dare una spiegazione. Abbiamo iniziato benissimo, poi secondo me la Supercoppa ci ha fatto male. Dopo siamo usciti dall'Europa League, ma il percorso è stato bellissimo e in campionato dovevamo fare di più. Non abbiamo fatto quello che volevamo".