Bologna, Ferguson a Dazn: "Supercoppa ci ha fatto male. Non fatto quello che volevamo"
TuttoNapoli.net
Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il centrocampista rossoblù Lewis Ferguson è intervenuto ai microfoni di DAZN.
Ti sei dato una spiegazione a questa stagione?
"Difficile dare una spiegazione. Abbiamo iniziato benissimo, poi secondo me la Supercoppa ci ha fatto male. Dopo siamo usciti dall'Europa League, ma il percorso è stato bellissimo e in campionato dovevamo fare di più. Non abbiamo fatto quello che volevamo".
Pubblicità
Le Interviste
McTominay a Dazn: "Di Lorenzo fondamentale, uno dei migliori capitani mai avuti! Sul record da battere..."
Copertina Beukema: "Mi sto adattando al ruolo di braccetto! Bologna? Sarà speciale. Su Conte..." di Davide Baratto
Le più lette
Prossima partita
11 mag 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Conte a Dazn: "L'Inter ha meritato lo Scudetto, ma non significa che noi abbiamo perso. Su De Bruyne e Di Lorenzo..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliSpeciale futuro: vi sveliamo i piani del Napoli, la posizione di Conte ed il possibile erede
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le accuse shock a De Bruyne, la tragica verità su Conte e l'atroce dubbio di ADL e lo stato comatoso del nostro calcio
Davide BarattoTuttonapoliCritiche a De Bruyne, ma il dato sulla corsa smentisce tutto. Il problema è il contesto?
Davide BarattoTuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo
Fabio TarantinoMilinkovic-Savic: "Stagione difficile, ma fatto grandi cose. Rigiocherei una partita. Sui rigori..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com