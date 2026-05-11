Napoli-Khalaili, dal Belgio presentano il giocatore: "Perfetto per Conte"

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A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Geert Lambaerts

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Geert Lambaerts, giornalista belga: "Anan Khalaili è un esterno di fascia destra, corre molto, è un giocatore alla Conte. Dopo un inizio difficile è cresciuto, è tra i migliori calciatori dell'Union Saint-Gillois. È una società con una grande storia per il nostro Paese da prima della seconda guerra Mondiale. Può crescere molto, è ancora giovane, è un rinforzo per il futuro. Ha mostrato che sa marcare, ma è un giocatore utile nel collettivo. Ha capacità tecniche, può svolgere un ruolo importante in Serie A. L'ha dimostrato in Champions contro l'Atalanta. Quanto costa il suo cartellino? L'Union ha dato 6 milioni e mezzo due anni fa al Maccabi. Adesso pensiamo che la cifra è tra i 20-25 milioni di euro. Può essere il nuovo trasferimento record dell'Union. L'ha pagato con la cifra record di 6,5 milioni, non è un club così grande. Ha ancora due anni di contratto, sarà necessario investire e fare una bella discussione tra Napoli e Union. È un ragazzo talentuoso, a gennaio c'erano Benfica e Newcastle. In una settimana c'è la finale di Coppa nel derby di Bruxelles contro l'Anderlecht. Mentre domenica il Saint Gillois giocherà contro il Club Brugges.

Lukaku? Ora ha in testa solo il Mondiale. Il ritorno all'Anderlecht non avverrà quest'estate, ma forse tra due-tre anni. Il futuro di Romelu non sarà a Napoli. Dove è la domanda da un milione di euro. Vuole essere la stella della formazione belga. Lui è pronto per giocare. Ma non giocherà molto prima delle due amichevoli con il Belgio prima del Mondiale".