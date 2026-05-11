Bologna, Italiano a Dazn: "Un po' di delusione va accettata, ma fatte ottime cose. Su Rowe..."
Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN.
Questo stadio ti porta bene e qui hai estimatori.
"Quando inizia una partita, inizia un match dove devi cercare di portare a casa la vittoria se riesci ad essere più bravo dell'avversario. Se vuoi essere competitivo, devi fare prestazione. Ci sono tre partite da onorare e un avversario del genere richiede massima applicazione".
Quanta voglia c'è di tornare a fare bene?
"Stupire arrivando sempre a fare cose grandiose non è facile. Nell'ultimo periodo, dopo l'eliminazione in Europa League e dopo aver balbettato un po' in campionato, c'è stata un po' di delusione e va accettata ma quest'anno qualcosa di bello l'abbiamo regalato. Adesso tre partite non facili, speriamo di farne nostra qualcuna".
Come mai Rowe in panchina?
"Si è allenato non al massimo, col Cagliari ha preso una botta al collo del piede. Vediamo se a gara in corso ci può dare lo spunto che a lui e Berna e Orso sono due di grande livello".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Bologna
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro