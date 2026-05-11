Bologna, Italiano a Dazn: "Un po' di delusione va accettata, ma fatte ottime cose. Su Rowe..."

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Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Questo stadio ti porta bene e qui hai estimatori.

"Quando inizia una partita, inizia un match dove devi cercare di portare a casa la vittoria se riesci ad essere più bravo dell'avversario. Se vuoi essere competitivo, devi fare prestazione. Ci sono tre partite da onorare e un avversario del genere richiede massima applicazione".

Quanta voglia c'è di tornare a fare bene?

"Stupire arrivando sempre a fare cose grandiose non è facile. Nell'ultimo periodo, dopo l'eliminazione in Europa League e dopo aver balbettato un po' in campionato, c'è stata un po' di delusione e va accettata ma quest'anno qualcosa di bello l'abbiamo regalato. Adesso tre partite non facili, speriamo di farne nostra qualcuna".

Come mai Rowe in panchina?

"Si è allenato non al massimo, col Cagliari ha preso una botta al collo del piede. Vediamo se a gara in corso ci può dare lo spunto che a lui e Berna e Orso sono due di grande livello".