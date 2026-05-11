McTominay a Dazn: "Di Lorenzo fondamentale, uno dei migliori capitani mai avuti! Sul record da battere..."

McTominay a Dazn: "Di Lorenzo fondamentale, uno dei migliori capitani mai avuti! Sul record da battere..."TuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:26Le Interviste
di Antonio Noto

Nel pre-partita di Napoli-Bologna, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Cosa rappresenta per te riavere Di Lorenzo?
"E è fondamentale per noi. Significa tanto, probabilmente uno dei migliori capitani che abbia mai avuto".

Cosa vuol dire per te entrare nel cuore dei napoletani come ha fatto Hamsik?
"Non mi concentro sulle statistiche individuali, ma sulla squadra e la spingo a vincere"