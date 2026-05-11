Giuntoli verso l'Atalanta? Percassi: "Vedremo se il matrimonio si potrà fare, ne saremmo contenti"

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"Con D'Amico ho un rapporto personale straordinario quello che ha fatto in questi anni lo conosco nel dettaglio".

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta intervistato da Sky Sport a margine della terza edizione del premio "Gianni Di Marzio", ha parlato della possibile separazione con l'attuale ds Tony D'Amico, che potrebbe essere sostituito dall'ex Napoli Cristiano Giuntoli: "Giuntoli? Vedremo se il matrimonio si potrà realizzare. Se così fosse saremmo molto contenti. Con D'Amico ho un rapporto personale straordinario quello che ha fatto in questi anni lo conosco nel dettaglio.

Con lui l'Atalanta è arrivata quinta, quarta, terza e quest'anno molto probabilmente settima. Come molti nostri giocatori, è normale che lui possa essere corteggiato. Mancano due partite, il nostro raporto potrebbe anche concludersi ma non finirà la stima che abbiamo nei suoi confronti. Se dovesse essere cercheremo di prendere un sostituto all'atezza. Giuntoli rappresenta uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, che si è formato nelle categorie inferiori. Sono ben consapevole però che ha tante squadre che lo chiamano".