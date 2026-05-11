Colomba: "Il ringiovanimento non cozza con lo Scudetto! Con Conte ci si può parlare..."

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Franco Colomba, allenatore.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Franco Colomba, allenatore: “L’Inter negli ultimi anni ha giocato un ruolo importante e il Napoli a ruota per cui credo che anche nei prossimi anni sarà ancora così, saranno entrambe protagoniste. Italiano ha fatto molto bene in questi anni, 4 competizioni sono difficili da sostenere per il Bologna e per tante altre squadre.

Se l’obiettivo del Napoli resta lo scudetto, il ringiovanimento della rosa va bene, a patto che siano giovani bravi. Conte è uno con cui puoi parlare, si deve spiegare il progetto e capire insieme cosa fare. Il Napoli deve lottare per vincere sempre, è questo che la gente si aspetta, poi è chiaro che molto dipende da ciò che De Laurentiis ha in mente”.