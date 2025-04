Bologna, il sindaco: "Bel rapporto con Napoli, sarà una festa! Già iniziati incontri e feste..."

Matteo Lepore, sindaco di Bologna, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Bologna-Napoli? Sarà una festa del calcio, c’è molta sintonia tra le due comunità. Sono già iniziati gli incontri, le cene e le feste, ci sono tanti appuntamenti intorno a questa partita. Se le previsioni sono buone i napoletani troveranno il sole e molte attività culturali. Abbiamo una mostra molto bella dedicata alla storia di Che Guevara. Troveremo una Bologna pedonale nel centro storico, aperta di giorno e di sera.

Il Bologna di Italiano? Siamo molto carichi, anche la prima partita della semifinale di Coppa italia ci ha galvanizzato. La Champions ci ha fatto bene nonostante i risultati non siano stati buoni. La partita a Liverpool l’abbiamo vissuta come una festa, un popolo intero s’è trasferito dall’altra parte della Manica. Non so cosa faremo per festeggiare se tornassimo in Champions, l’anno scorso facemmo una festa stupenda. I ragazzi della squadra sono giovani in gran parte, poi c’è De Silvestri che è una sorta di sindaco. Orsolini è tra i più amati, loro vivono la città tutta la settimana. Abbiamo avuto un inizio un po’ diesel, ma il clima tra la città e la squadra è stata una spinta fondamentale. Allo stadio si può arrivare in autobus dalla stazione, chi arriva con l’auto potrà muoversi anche a piedi. Il consiglio che do per chi viene in auto è quello di non parcheggiare vicino allo stadio perchè è molto affollata.

Restyling stadio Dall’Ara? Col presidente Saputo c’è un ottimo rapporto, stiamo lavorando anche col governo affinchè ci siano anche contributi loro, visto che il Comune investirà circa 40 mln di euro. Il presidente Saputo fa un investimento sulla città molto importante. E’ un investimento di ristrutturazione del Dall’Ara per avvicinare le tribune e le curve all’impianto di gioco, facendo spazi anche per la ristorazione ed altre attività. Per il periodo in cui la squadra non giocherà al Dall’Ara è previsto uno stadio temporaneo. Abbiamo scelto un modello europeo, un po’ come si fa in Germania. E’ una partnership tra Comune e società sportiva. Coppa Italia al Bologna e Scudetto al Napoli? Glielo firmo questo contratto, assolutamente”.