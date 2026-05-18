Prima pagina Il Roma: "Siamo in Champions"

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"Il Napoli batte il Pisa con i gol di McTominay, Rrahmani e Hojlund e vola in Coppacampioni".

Nell'edizione di oggi, Il Roma apre in prima pagina con l'obiettico centrato dal Napoli di Antonio Conte: "Siamo in Champions. Il Napoli batte il Pisa con i gol di McTominay, Rrahmani e Hojlund e vola in Coppacampioni. Conte: 'Futuro? Comunicherà tutto ADL'" .

In taglio alto spazio alla Coppa America di vela in programma a Napoli nel 2027: "Via alla Road to Naples. Abodi: 'Coppa America sarà un pilastro del capoluogo e della regione". Di seguito la prima pagina integrale.