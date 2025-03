Podcast Bonanni: "Atalanta straordinaria ma ha gare difficili. Inter favorita e poi il Napoli"

L'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

A chi il primo pensiero di giornata?

"Per Motta. E' la certificazione del fatto che la Juve è una delusione. Pensavo potesse fare molto di più, al di là dei punti fatti. E' stata certificata la pochezza del gioco della Juventus. Finita l'era Motta? Non so ma è complicato. Fuori in Coppa Italia, in Champions League, ti giochi un posto per la Champions e perdi 0-4 contro l'Atalanta, prendendo una bambola totale. Se fossi in lui, non dormirei tanto tranquillo. Dimettersi? Ha fatto una figuraccia importante e viene da quelle due eliminazioni importanti".

Corsa Scudetto, chi sta meglio ora?

"Se andiamo a vedere il fine settimana, la squadra che ha lasciato più il segno è proprio l'Atalanta. Io continuo a dire che sta facendo qualcosa di straordinaria ma ha più scontri difficili di Napoli e Inter, con la prima maggiore indiziata alla vittoria. Per me l'Inter rimane la favorita".

Nei prossimi tre turni chi può guadagnare di più?

"Per me può fare bottino pieno l'Inter, così come il Napoli, mentre l'Atalanta 4".

Roma, ancora un successo: è in corsa per il quarto posto?

"La Roma sta facendo benissimo, doveva vincere 3-0 il primo tempo. E' stata in controllo totale, per me la Roma farà benissimo, vincerà con Cagliari e Lecce ma dopo non so. Ma se vince da qui alla fine, meriterebbe alla fine di andare in Champions. E' tornata in corsa però".