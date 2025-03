Bordocampista Dazn: “A Venezia mi ha colpito un episodio tra Conte e Di Lorenzo"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di 'Punto Nuovo Sport', è intervenuto Alessio De Giuseppe, DAZN: “A Venezia il Napoli ha perso una occasione ghiotta, ma ci stava accusare la pressione in un contesto scomodo. Non era semplice battere una squadra con la grinta salvezza e con l’obbligo di dover sfruttare poi Atalanta-Inter. Non sarei troppo duro, ci sono ancora tre punti di distanza ed è tutto aperto.

Il Napoli ora fa bene a pensare alla prossima, che sarà contro un Milan imprevedibile. Se i rossoneri vanno in continuità con quanto visto nell’ultima stagione, le grandi notti sono sempre state meglio approcciate. Lo stesso vale anche per il Napoli, che contro le big non ha mai tradito quest’anno. Sarà una partita pazza, difficilmente prevedibile. Il Milan può prendere 4 gol così come vincere al Maradona…

Al Penzo mi ha colpito vedere Conte preso di mira dai tifosi per i cambi, ma mi ha colpito di più vedere Conte che non riuscisse a capire a cosa avesse Di Lorenzo. Il tecnico lo ha visto sottotono e ha provato a confrontarsi con lui più volte, chiedendo spiegazioni anche al proprio staff. Rientro Neres? L’abbondanza non è mai un problema, Conte l’aspettava da tempo. Sarà difficile scegliere tra 4-3-3 e 3-5-2, ma lo stesso Conte sarà contentissimo di avere questo dubbio. Il Napoli oggi è diventato un po’ prevedibile e questo può fare solo bene”.