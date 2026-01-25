Bremer stende Hojlund in area, Marelli: "Molto al limite, gli mette braccio al collo"

Minuto 39 di Juventus-Napoli sul risultato di 1-0, su un cross cadono in area di rigore bianconera sia Hojlund che Vergara. Soprattutto sul danese, c'è una trattenuta evidente di Bremer che gli mette il braccio intorno al collo.

L'ex arbitro e analista Luca Marelli, a DAZN ha commentato così l'episodio: "Il primo contatto è molto, molto al limite: c'è quasi una cintura di Bremer, che mette il braccio intorno al collo di Hojlund. Sul secondo contatto, Vergara si è lasciato andare subito".