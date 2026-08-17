Bucchioni: “Badiashile ai dettagli. Poi riflettori su Gabriel Jesus e Martinelli”

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Bucchioni fa il punto sul Napoli: Badiashile vicino, poi occhi su Jesus e Martinelli.

Il Napoli è pronto a completare un'altra operazione in entrata, ma successivamente dovrà concentrarsi soprattutto sulle cessioni. A fare il punto sulle strategie del club partenopeo è il giornalista Enzo Bucchioni, che nel suo editoriale per Tuttomercatoweb indica Benoit Badiashile come il rinforzo più vicino. Per il difensore del Chelsea si sarebbe ormai alla definizione degli ultimi dettagli, mentre il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà lavorare per piazzare diversi elementi presenti in rosa, a cominciare da Lorenzo Lucca.

Napoli, dopo le cessioni fari accesi su Gabriel Jesus e Martinelli

Una volta completate alcune uscite, il Napoli potrà tornare a concentrarsi sugli ultimi rinforzi da regalare ad Allegri, con particolare attenzione al reparto offensivo. Bucchioni indica tra i giocatori proposti due nomi di grande spessore in uscita dall'Arsenal, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, sottolineando però come gli ingaggi percepiti in Premier League rappresentino un ostacolo importante: "Oggi il Napoli dovrebbe chiudere il difensore Badiashile del Chelsea, siamo a limare i dettagli. Per il resto vale il discorso fatto per il Milan, Manna ha ancora tanti giocatori da piazzare, da Lucca in giù. Dopo le cessioni si accenderanno i riflettori su giocatori proposti, in uscita dall’Arsenal come Gabriel Jesus e Martinelli che però hanno ingaggi da Premier".