Calamai: “Martinelli profilo da Napoli, ci starebbe bene nella squadra di Allegri”

Calamai: “Martinelli profilo da Napoli, ci starebbe bene nella squadra di Allegri”TuttoNapoli.net
© foto di Federico De Luca
Oggi alle 10:30Le Interviste
di Antonio Noto
Calamai rilancia Martinelli per il Napoli: il brasiliano sarebbe ideale per l’attacco di Allegri.

Luca Calamai, giornalista di TuttoMercatoWeb, nel suo editoriale ha parlato anche del Napoli: "Un grande attaccante per dimenticare Lukaku. Il Napoli è alla finestra con la speranza di trovare il colpo giusto al momento giusto. Il club partenopeo prima deve fare cassa. Magari vendendo Lang.

Un nome interessante potrebbe essere quello del brasiliano Martinelli, in uscita dall’Arsenal. Profilo di livello. Da Napoli. Ma operazione dal costo elevato. Staremo a vedere. Certo che un attaccante come Martinelli ci starebbe bene nel Napoli di Allegri".