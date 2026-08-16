Calamai: “Martinelli profilo da Napoli, ci starebbe bene nella squadra di Allegri”
TuttoNapoli.net
Calamai rilancia Martinelli per il Napoli: il brasiliano sarebbe ideale per l’attacco di Allegri.
Luca Calamai, giornalista di TuttoMercatoWeb, nel suo editoriale ha parlato anche del Napoli: "Un grande attaccante per dimenticare Lukaku. Il Napoli è alla finestra con la speranza di trovare il colpo giusto al momento giusto. Il club partenopeo prima deve fare cassa. Magari vendendo Lang.
Un nome interessante potrebbe essere quello del brasiliano Martinelli, in uscita dall’Arsenal. Profilo di livello. Da Napoli. Ma operazione dal costo elevato. Staremo a vedere. Certo che un attaccante come Martinelli ci starebbe bene nel Napoli di Allegri".
autore
Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
Pubblicità
Le Interviste
Copertina TuttonapoliLista Serie A, il Napoli è strapieno: Badiashile per Buongiorno, Mazzocchi fuori per Lang? di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRetroscena Badiashile, perché il Napoli ha preferito far lievitare la cifra del riscatto
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli-Aris Salonicco, le probabili formazioni: Allegri prova l'11 anti-Genoa
Redazione Tutto Napoli.netLiveDiretta Napoli-Celta Vigo 1-1 (Di Lorenzo 11', Jutgla 65'): un pasticcio Meret-De Bruyne nega la vittoria agli azzurri
Redazione Tutto Napoli.netClamoroso rumors dal Brasile: "Il Napoli vuole Gabriel Jesus, le cifre dell'affare"
Fabio TarantinoLiveDiretta Napoli-Osasuna 2-1, (Politano 27', Lucca 53', Budimir 69' rig.) un gol per tempo per prima vittoria al Patini
Fabio TarantinoLiveRestyling Maradona, presentazione ufficiale: "63mila posti, via pista e spalti più vicini al campo! Le tempistiche"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com