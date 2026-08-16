Sabatini esalta Ambrosino: "Mi ha fatto un'ottima impressione"
Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha commentato la prestazione di Giuseppe Ambrosino nella sfida tra Venezia e Modena. L'attaccante in prestito dal Napoli si è messo particolarmente in evidenza con una doppietta, attirando l'attenzione del giornalista, che lo ha indicato come il giocatore capace di impressionarlo maggiormente nel corso dell'incontro. Una prova importante per il giovane centravanti, chiamato a sfruttare la stagione in Serie B per proseguire il proprio percorso di crescita.
Sabatini: "Ambrosino quello che mi ha fatto migliore impressione"
Ai microfoni di Sportmediaset, Sabatini ha elogiato soprattutto la qualità delle due reti realizzate dall'attaccante: "Nella partita tra Venezia e Modena, quello che mi ha fatto migliore impressione è Ambrosino, praticamente quasi l'unico italiano in campo. Perché il Venezia è una squadra completamente composta da giocatori stranieri, che però ha fatto due gol con Ambrosino, straordinari, va detto. Sia il primo ispirato, sia quello successivo. Spero che questo ragazzo utilizzi la stagione che gli si prospetta in Serie B per ritornare".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro