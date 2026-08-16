Genoa, Colombo: “Dobbiamo accendere l’interruttore. Il gol? Mi dà fiducia e morale"

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Colombo dopo Genoa-Ascoli: gol, responsabilità, condizione fisica e obiettivi per la nuova stagione.

Il Genoa supera 4-1 l’Ascoli in Coppa Italia e tra i protagonisti della vittoria c’è Lorenzo Colombo, autore della rete del momentaneo 3-1. Al termine della partita l’attaccante rossoblù ha analizzato in conferenza stampa il primo impegno ufficiale della stagione, il secondo sarà sabato 22 agosto in campionato contro il Napoli: "Sicuramente c’era tanta voglia di iniziare questa stagione, di iniziare con le partite che contano. Chiaramente dobbiamo anche riconoscere che il livello dei nostri avversari oggi era di una categoria inferiore, quindi non è quello che ci troveremo ad affrontare già dal sabato prossimo. Abbiamo fatto un buon step, una buona partita, provando a fare le cose che il mister ci ha chiesto. Prendiamo fiducia e guardiamo avanti”.

Sul gol e il terreno di gioco del Ferraris al limite: “Per fortuna lo mettono a posto e ce l’avremo nuovo per la prossima settimana Per quanto riguarda il lavoro sporco, ti ringrazio che lo noti perché in tanti non lo notano. Chiaramente per chi fa il mio ruolo la cosa più importante è fare il gol: oggi l’ho fatto, me lo porto a casa e lavoro, guardo avanti perché è questo che devo fare”.

Sull’essersi sbloccato subito: “Devo ancora trovare la forma migliore, ci stiamo lavorando parecchio. Non si può chiaramente pensare di essere super lucidi da subito, soprattutto per chi ha un fisico più pesante come il mio, che ha bisogno si qualche partita per carburare e prendere ritmo. Fare gol subito alla prima partita chiaramente aiuta per la fiducia e il morale”.

Sulle responsabilità che aumentano: “Mi carica e sono contento di avere queste pressioni perché sono le cose che ti danno più emozione, anche personalmente, il dimostrare, in primis a me stesso, di prendermi queste pressioni e dimostrare chi sono realmente e cosa posso fare. Sono contento di fare un’altra stagione qua, di prendermi queste responsabilità perché significa che sono un giocatore più maturo e che può farlo”.

Su cosa migliorare: “Tante cose. Come in tutte le squadre, penso che play erfezione non la troverai mai e ci sarà sempre qualcosa da migliorare. Siamo ad inizio stagione, ci sono tanti nuovi e dobbiamo fare capire loro l’importanza di vestire questa maglia, in questo stadio. Secondo me, prima di tutto, dimostrare in campo il carattere e l’intensità che contraddistinguono questa squadra e questa rosa. Poi, chiaramente, dobbiamo essere molto più puliti tecnicamente e il campo nuovo spero – e penso – che ci aiuterà, quindi guardiamo avanti e lavoriamo in settimana”.

Sul mercato aperto: “Un po’ incide chiaramente, ma incide per noi come per le altre squadre, motivo per il quale è molto importante avere uno scheletro di giocatori che sono qua da più tempo e che formano il gruppo principale. È importante da parte loro dimostrare ai nuovi arrivati subito cosa vuol dire, renderli partecipi del gruppo e farli sentire a casa. Come è difficile per la nostra rosa, è difficile per le altre. Dobbiamo capire – e già oggi è successo – che dobbiamo accendere l’interruttore perché la stagione è partita e non vogliamo fare come le ultime due che siamo partiti male per poi riprenderci”.