Genoa, De Rossi: "Mi è piaciuta la reazione, ma a volte ci siamo abbassati troppo"

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De Rossi commenta il 4-1 del Genoa all’Ascoli: soddisfatto per reazione e serietà.

Il Genoa di Daniele De Rossi, avversario del Napoli all'esordio in campionato, parte con una vittoria convincente in Coppa Italia, superando 4-1 in rimonta l’Ascoli di Francesco Tomei nei 32esimi di finale. Nel post-partita il tecnico rossoblù ha analizzato in conferenza stampa la prestazione dei suoi, sottolineando soprattutto la serietà con cui è stato affrontato l'impegno e la capacità di reagire allo svantaggio iniziale.

Che avversario vi siete trovati di fronte, soprattutto considerato anche lo svantaggio iniziale?

"Ascoli squadra assolutamente difficile da pressare. Conoscevamo la differenza di categoria e sapevamo che avremmo potuto recuperare diversi palloni. Avremmo potuto concretizzare maggiormente le occasioni. La cosa più positiva, però, è stata la serietà con cui la squadra ha affrontato la partita. È mancata un po’ di intensità nella fase che ha preceduto il gol subito. Anche sullo 0-0 abbiamo disputato una gara attenta e ordinata; dopo essere andati sotto, però, dobbiamo riuscire a dare qualcosa in più".

Come valuta la prova della squadra?

"Mi è piaciuta la reazione della squadra e la serietà, soprattutto per il modo in cui sono state effettuate le corse e i recuperi richiesti. Siamo andati in svantaggio, ma abbiamo avuto la forza di rimettere la partita sui binari giusti. Ho apprezzato anche il comportamento dello stadio, senza mugugni o particolari pressioni. È una vittoria importante, anche se non è scontato che una squadra di Serie A riesca a superare una formazione di Serie B. Abbiamo fatto diverse cose che avevo chiesto alla squadra. Non mi è piaciuto, invece, il momento in cui ci siamo abbassati troppo: avremmo dovuto mantenere maggiormente il baricentro alto e cercare più spesso la conclusione verso la porta".