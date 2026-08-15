Calciomercato Napoli, Paganin: "Manca qualcosa per lottare. Ma la qualità c'è"

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Serie A alle porte, l'ex calciatore Antonio Paganin commenta il calciomercato di Napoli, Juventus, Milan, Atalanta, Como e Roma

Antonio Paganin, ex calciatore, ai microfoni di Tmw Radio ha commentato i temi principali circa la Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come ha visto il mercato del Napoli?

"Può convincere con Allegri. A me piace, perché è uno pratico. Ho il forte dubbio che lo scorso anno avrebbe centrato la Champions senza le ingerenze societarie. II Napoli ha qualità comunque, ha un mix di giocatori con esperienza e qualità. Ho l'impressione che manchi qualcosa per poter lottare, ma credo che ora penserà agli esuberi, prima di inserire altri".

E Juve e Milan?

"Sul Milan dico che è strano, è una squadra che non ha un'identità ben precisa, al contrario della Juve. Dà l'impressione di avere un'idea precisa di gioco la squadra di Spalletti, il Milan rimane invece un cantiere aperto. Alla Juve l'acquisto più importante è stato Carnevali, che ha colmato la lacuna del club, ora sembra che tutti i tasselli siano a posto. Vedo l'Inter davanti, dietro, Roma, Napoli, Como e Juve a ridosso, il Milan più staccato".

Atalanta a Sarri, cosa può fare?

"E' il progetto che mi incuriosisce di più. E' un cambiamento epocale, di filosofia proprio. E' troppo presto ancora per dare un giudizio, vedremo se il binomio Giuntoli-Sarri può incidere in un ambiente che ti permette di avere meno pressioni. Vediamo quanto possa tornare il calcio di Sarri visto in passato".

Come vede Como e Roma?

"Ho visto l'amichevole con l'Arsenal, è una squadra che sta cominciando ad entrare nella dimensione delle grandi. Ha piano piano preso le dimensioni. C'è la volontà di crescere. Parti da una base provinciale ma si è costruita un'identità molto forte. La Roma ha avuto fasi alterne finora, ma devi vedere la preparazione che ha fatto".