Bucchioni convinto: "Veretout andrà al Napoli, a Montella piace molto Inglese..."

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il giornalista Enzo Bucchioni: “Dalla Fiorentina andranno via in tanti, resteranno 6 o 7 giocatori di questa rosa disastrata e tra questi dovrebbe esserci Chiesa. Veretout andrà via e credo andrà a Napoli a Montella invece piace moltissimo Inglese che non segna tanto, ma contribuisce alla manovra.

Oltre a Manolas, dovesse arrivare anche James Rodriguez, il Napoli potrà divertirsi. L’Inter sta facendo una buona squadra, ma il Napoli è più avanti e con una Juventus che cambia rotta”.