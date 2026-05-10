Bologna, Italiano su futuro: "Parlerò con il club, saprete tutto"
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"Vorremo cercare di essere competitivi e lavorare bene in campionato non avendo il triplo impegno".
Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato del suo futuro sulla panchina rossoblù nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli: "Il prossimo anno non ci saranno le coppe e qualcosa per forza cambierà in base al programma che si aveva con me quest'anno. Per questo bisognerà parlare con la società perché cambierà la programmazione dell'annata.
Vorremo cercare di essere competitivi e lavorare bene in campionato non avendo il triplo impegno. È diverso il discorso tra me e Motta: le mie parole sono solo sulla base di quella che dovrà essere il progetto".
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