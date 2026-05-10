"Sono tutti matti?, Olivera sul modo di guidare dei napoletani: "I primi mesi mi incavolavo"

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"Non capisco quale sia la logica, perché da noi in Uruguay se fai una mancanza chiedi scusa".

Nel corso della lunga intervista rilasciata all'influencer uruguaiano Rafa Cotelo nel suo format Por La Camiseta, il difensore del Napoli Mathias Olivera si è soffermato sulla città partenopea.

Non è un casino guidare in questa città?

"No, la verità è che è complicato. Devi abituarti perché è un po' come una rotatoria al contrario, contromano... non gli importa niente"

Non rispettano nulla?

"No, qui no. Gli è indifferente, sinceramente. I primi mesi mi incavolavo, dicevo: ma cosa stanno facendo? Sono tutti matti? Non rispettano nulla, non ci sono semafori, non ci sono strisce. Ma vanno, vanno avanti. Non capisco quale sia la logica, perché da noi in Uruguay se fai una mancanza chiedi scusa. Qui invece suonano il clacson, litigano, discutono. E per di più buona parte della città ha vicoli strettissimi, strettissimi, dove non ci passa neanche un'auto".

E la spiaggia? La costa è fantastica.

"Sì, la costa è una follia. In piena estate nel weekend è più complicato, ma io cerco spesso di andarci la mattina con il cane, le mie figlie, la mia ragazza, a camminare, a prenderci un mate. È meraviglioso".