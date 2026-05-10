Pisa, Hiljemark: "Non c'è molto da dire. Siamo qui per finire la stagione e in 9 tutto più difficile"
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"Abbiamo perso un pallone e loro hanno fatto gol e questo ha peggiorato la situazione".
L'allenatore del Pisa, prossimo avversario del Napoli, Oscar Hiljemark è intervenuto ai microfoni di DAZN nel postpartita della sfida alla Cremonese. Match terminato 3-0 a favore dei grigiorossi. Di seguito le sue parole del tecnico svedese :
"Non c'è molto da dire in questo momento. Dopo il rosso abbiamo provato il 4-4-1, abbiamo fatto due cambi. Abbiamo perso un pallone e loro hanno fatto gol e questo ha peggiorato la situazione. Espulsioni? In questo momento siamo qui per finire la stagione, giocare in nove diventa più difficile. Per tutte le squadre lo è".
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