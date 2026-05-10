Pisa, Hiljemark: "Non c'è molto da dire. Siamo qui per finire la stagione e in 9 tutto più difficile"

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Ieri alle 18:15 Le Interviste di di @antonio_noto

"Abbiamo perso un pallone e loro hanno fatto gol e questo ha peggiorato la situazione".