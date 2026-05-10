Bologna, Italiano verso Napoli: "Castro titolare! Sul portiere e gli indisponibili..."

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"Tre calciatori non sono al 100% della condizione. Dallinga può dare una mano a Castro, ma domani giocherà Santi. Su Pessina in porta rispondo così..."

Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Bologna. Tra i vari temi, il tecnico dei felsinei si è soffermato anche sulle scelte di formazione e sui calciatori indisponibili. Di seguito le sue parole.

Come stanno Skorupski, Joao Mario e Dallinga?

"Tutti e tre non sono al 100% della condizione. Sono rientrati e da qui alla fine intensificheranno ma in questa settimana non hanno spinto al massimo. Sono contento che Thijs possa dare una mano a Castro perché stava accusando il fatto di giocare sempre, ma comunque domani giocherà Santi. Skorupski vedremo cosa potrà darci da qui alla fine".

Dove pensa di schierare Odgaard in queste ultime gare?

"Odgaard è un tutto fare: mezzala, trequarti, mediano, centravanti. Per applicazione ovunque lo fai giocare ti dà il massimo. Affronteremo tanti sistemi di gioco diversi e vedremo dove ci potrà dare una mano".

Si può andare verso la conferma di Pessina?

"Ci teniamo questo punto interrogativo. Siamo contenti di quello sta facendo Massimo: è un ragazzo di valore e molto sveglio. Gli zero gol subito sono merito suo ma anche della difesa collettiva della squadra".