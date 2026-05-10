Como in Europa, Fabregas: "Tra 20 anni lo ricorderemo. Non siamo Milan, Inter, Juve o Napoli"

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"Ci sono diverse partite durante la stagione, non possiamo sempre portare avanti il nostro modo di giocare".

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato dopo la vittoria contro il Verona ai microfoni di Dazn, successo che ha sancito la storica qualificazione in Europa per i lariani: "Molto contento e orgoglioso oggi. Oggi, due anni fa, eravamo promossi in A e oggi conquistiamo l'Europa. E' cresciuta la squadra, la società, i tifosi... è inspiegabile. Tra vent'anni fa ricorderemo questo questo giorno. Oggi con i social tutto va veloce, c'è pressione. Si deve godere: non ricordo quanti trofei ho vinto, ma c'è molto di più. Si ricorda la celebrazione, ora mancano due partite e vedremo se possiamo volare più in alto".

Il tuo Como gioca un calcio completo?

"Ci sono diverse partite durante la stagione, non possiamo sempre portare avanti il nostro modo di giocare. Tanti tifosi oggi mi hanno mandato dei messaggi di quando eravamo in Serie D. Non siamo il Milan, l'Inter, la Juventus o il Napoli, siamo una squadra umile e vogliamo goderci il momento".

Guarderai l'Arsenal o il Clasico?

"Ho un aereo alle 17:30 non so se lo andrò a prendere per andare a vedere il Clasico, decido tra mezz'oretta".