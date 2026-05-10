Genoa, De Rossi sul futuro: "Sto benissimo qui, ma non voglio fare promesse"

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"Ho parlato chiaramente, non mi piace mai di dire le cose che non ho la certezza di mantenerla al 100%".

Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 contro la Fiorentina: "Sarebbe difficile mantenere la concentrazione se non avessi giocatori molto seri, in settimana viene meno lo stress e la tensione, ridiamo, scherziamo, ma prepariamo la partita perché la crescita è entrare in campo con la mentalità di vincere, non deve mai mancare. Poi si perde e si vince, non si può far finta di avere gli stessi stimoli di chi si sta giocando tutto, ma abbiamo fatto partite importanti contro squadre in corsa per obiettivi".

Ha già parlato con il Genoa per il futuro?

"Pianifichiamo e parliamo da tanto tempo, al di là del fatto che ci siamo salvati da un mese sostanzialmente, abbiamo avuto tempo. A volte ti piace le cose che ti dicono, altre volte meno, poi si trova un punto di incontro. Parli di chi tieni, di chi vendi...".

De Rossi resta al Genoa?

"Ho parlato chiaramente, non mi piace mai di dire le cose che non ho la certezza di mantenerla al 100%. Ho detto che sarei rimasto per sempre alla Roma, ma avevo la certezza, questo è un lavoro strano, a volte ti cacciano dopo 2-3 partite. A parte Juventus e Inter, tutti gli altri allenatori risponderebbero come me. Sto benissimo qui, ma non voglio fare promesse, questo è il mio modo di rispettarli".

A cosa servono le ultime 2 partite di Serie A?

"Le partite vanno preparate, cercati gli stimoli giusti e sani. Faremo salutare a Malinovskyi i suoi tifosi, faremo giocare chi ha giocato un po' meno, ma gli altri avranno più stimoli di noi. Dobbiamo rispettare il nostro lavoro, abbiamo un giorno libero in più, si fa qualche pizzata, è normale, ma giochiamo in maniera seria".