Bucchioni: "Hojlund dà una gran mano, chiude le linee e fa pressing"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato Enzo Bucchioni.

Derby di Roma, cosa devono cambiare i due allenatori?

"La Lazio non può sbagliare, sarebbe crisi evidente. Vieni da un inizio stentato, tanti problemi. Non credo però che siano allenatori che possano cambiare il loro modo di fare calcio in certe partite. Cercheranno di mettere qualcuno più adatto a queste partite, ma chiederanno più velocità e intensità. La lazio proverà a fare meno possesso e più verticalizzazioni, ma non mi aspetto mose tattiche differenti".

Inter, buona vittoria sull'Ajax. Chivu è più maturo di Tudor nella gestione di squadra?

"Vero. Chivu sta facendo quello che faceva Inzaghi, ha cambiato pochissimo. Ha una squadra che viene da anni di meccanismi oliati. Avrebbe voluto cambiare ma non lo ha fatto. La Juventus ha fatto due imprese, ma cosa c'è di solido? Il carattere ritrovato, lo spirito che lo scorso anno non c'era, la voglia di non mollare mai. E va bene questo, però se vai a vedere l'interpretazione della partita, hai sempre inferiorità in mezzo al campo, difendi basso, prendi gol. Devi difendere meglio, fare pressione più avanti, sono difetti evidenti nella Juve. Calcisticamente c'è tanto da lavorare lì".

Attualmente quali gli attaccanti che danno più una mano alla squadra?

"Dipende dai compiti che ha un attaccante, dal tipo di schieramento che hai. Hojlund lo abbiamo visto una sola partita ma chiude le linee, fa pressing sugli avversari, ma ha chi lavora per questo. Il problema è per chi gioca con tre attaccanti".

Vlahovic merita di giocare titolare ora o no?

"Deve giocare sempre. Sta giocando per la Juventus ma soprattutto per se stesso. Perché a fine anno è libero e vorrà ai suoi piedi le grandi d'Europa. Questo ha in testa, sarà il suo campionato. E' sempre stato così. Giocherà per se stesso, per il suo obiettivo, come ha fatto alla Fiorentina".