Bucchioni sulla corsa Champions: "Ho un pensiero sul Napoli"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, scrive così sulla corsa Champions: "Le vittorie del Milan e del Napoli di sabato con il Torino con il recupero di Anguissa e De Bruyne, mi fanno pensare che Inter, Milan e Napoli appunto, abbiamo in tasca il pass per la Champions. Per il quarto posto utile salgono la Juve che ha ritrovato carattere e orgoglio e il Como che sembra più continuo. La Roma sta facendo fatica e giovedì c’è pure lo scontro con il Bologna in Europa League.

Corsa a tre fino in fondo, dunque. Su chi puntare? Difficile, ma quando Spalletti ti dice che sogna la Champions e vive per quel trofeo, significa che sta annusando uno spogliatoio bianconero più carico. Il centravanti manca (David altro flop), ma l’idea del falso nueve può diventare un fattore. E la firma sul contratto di Spalletti che potrebbe arrivare già in settimana, sarà uno stimolo in più per tutto lo spogliatoio. La Juventus deve dare continuità e certezze a un progetto calcistico che ha tanti difetti e lacune, ma ha trovato in Spalletti un punto di riferimento. Le correzioni sul mercato estivo faranno il resto.