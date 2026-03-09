Criscitiello distrugge l'Inter: "I campioni d'Italia più brutti di sempre"

"Nessuno si offenda ma è giusto dirlo: l’Inter, con ogni probabilità, vincerà lo scudetto ma sarà forse uno dei pochi casi dove vincerà la squadra più brutta di sempre". Così Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia, scrive della squadra di Chivu dopo l'ennesima sconfitta in un big match: "Non ricordiamo, a memoria, che a vincere uno scudetto sia una squadra che ha perso due derby su due, quasi tutti gli scontri diretti e viene eliminata a febbraio dalla Champions League da una squadra norvegese con 8 milioni di ingaggi".

Chi vince ha sempre ragione?

"Non sempre. L’Inter ha 7 punti avanti e non ha vinto nulla ma la sensazione è che comunque avrà una strada in discesa. Ciò non toglie che possiamo fare delle riflessioni. Se qualcuno si lamenta degli infortunati nel derby dovremmo rispondere con i 37 infortuni del Napoli e forse senza quelli Chivu non avrebbe avuto vita così facile".