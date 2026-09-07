Bucciantini: "Allegri ha finito malissimo al Milan, questa stagione è fondamentale per lui"

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Marco Bucciantini analizza l'arrivo di Max Allegri al Napoli: dopo il difficile finale al Milan, il tecnico ha vissuto l'azzurro come una grande occasione

Il giornalista Marco Bucciantini, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha parlato dell'approccio di Massimiliano Allegri al Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni: "Allegri finisce male la stagione, quando finisci una stagione così e arriva il Napoli non ti metti a questionare sul mercato... Io credo che questa è una stagione fondamentale anche per lui, lui ha finito malissimo l'anno scorso: credo che neanche negli incubi lui credesse di perdere il Milan così nelle ultime settimane, gli è sfuggito via come sabbia dalle mani. Questo non gli è mai successo a lui, non gli era mai successo di perdere una squadra, farsi battere dal Cagliari all'ultima giornata quando gli bastava un pareggio. Subito dopo arriva il Napoli e la vivi come una grande occasione, e sindacalmente sei debole".

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