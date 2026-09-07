Badiashile cambio sbagliato? Santacroce: "Era giusto, se non prendeva gol di testa..."

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Fabiano Santacroce analizza Inter-Napoli, promuove la prestazione degli azzurri e invita ad aspettare: il campionato sarà molto aperto

Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro ha commentato così Inter-Napoli 3-2: "Gli uomini che hai devono continuare a giocare assieme per trovare affinità migliore. Devono giocare più partite, dobbiamo sperare in una grossa crescita nei nostri due centrali. L'ingresso di Badiashile? Sarebbe stato giusto come cambio se non avesse subito gol di testa. Ci poteva stare come cambio. Rafa era stato appena ammonito, purtroppo non ha dato i suoi frutti quella sostituzione", le parole di Santacroce a Radio Napoli Centrale nel corso di Sempre Con Te.

Napoli distante dalle altre big? La risposta di Santacroce

"Troppe poche partite per dirlo, non ho ancora visto corazzate indistruttibili. Hanno mostrato tutti forza, ma anche debolezze. Sarà un campionato molto aperto. La gara del Napoli contro l'Inter lascia tanti spunti positivi, si è giocata la partita, purtroppo non è andata bene. Abbiamo visto una partita divertente, non ci siamo annoiati. Allegri deve ancora metterci la sua mano, è un gruppo che deve capire ancora le fasi della partita. Il campionato italiano è molto difficile. Il Napoli ha vinto gli Scudetti con buone difese".