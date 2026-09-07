Del Genio: "Napoli pericoloso solo per 10': quando ha pressato e fatto due gol!"

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Paolo Del Genio analizza Inter-Napoli: azzurri più efficaci con il pressing alto, necessario un cambio di modulo dopo l'assenza di McTominay

Paolo Del Genio, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha parlato della prestazione del Napoli contro l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Tagliando a pezzettini la partita con l'Inter, il grafico dei momenti pericolosi è spaventoso, l'Inter ne ha tantissimi. Ci sono 10 minuti dove il grafico dell'Inter si appiattisce: quando il Napoli ha pressato e ha fatto i due gol. Non solo hai fatto due gol, ma l'Inter non è stata più pericolosa. Ora, non possiamo pressare per 90 minuti, ma facciamolo almeno per 40 minuti...

Il Napoli ha le caratteristiche per farlo? Rrahmani e Rafa Marin hanno difeso bene a metà campo uno contro uno. Quando difendi più lontano pure è difficile con Lautaro e Thuram, ma se te li porti dentro l'area non puoi difenderli. Modulo? Soprattutto oggi che mancherà McTominay, non sappiamo per quanto ma per un bel po' di tempo, dobbiamo passare dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Non lo dico io ma lo dice il campo. Calciomercato? Per me non sono riuscite le cose che volevano fare, non credo che volevano prendere Favasuli e Badiashile e punto. Da padrone del mercato il Napoli stavolta l'ha subito il mercato".