Caiazza: "Hojlund, che risposta alle critiche! Ma è già 'stanco', serviva alternativa"

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Salvatore Caiazza elogia l'impatto di Rasmus Hojlund nell'avvio del Napoli: 2 gol in due partite e un grande lavoro per la squadra, ma serve un'alternativa

Il giornalista Salvatore Caiazza, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha parlato dell'inizio di stagione positivo di Rasmus Hojlund. Di seguito le sue dichiarazioni: "Hojlund ha risposto a un'estate dove ha criticato perché non ha segnato, e invece sta dimostrando di un attaccante vero al di là del fatto che si carica tutto il reparto sulle spalle. Questo ragazzo 'è già stanco', perché corre, combatte e deve anche segnare. Serviva un'alternativa al Napoli, poi speriamo che Lucca riesca a svegliarsi e a combattere i fantasmi suoi, non degli altri, perché comunque ha avuto la fiducia dell'allenatore. Io sorrido per Hojlund, pronti via e fa due gol... l'anno scorso non veniva messo nelle condizioni di avere vita facile sotto porta. Ora è partito molto forte con due gol in due partite contro squadre molto forti, mi auguro che risolva i problemi ad Allegri".

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