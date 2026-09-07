Grosso esonerato, Martorelli: "Mi ricorda Allegri al Cagliari, ma gli diedero fiducia"

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Giocondo Martorelli, operatore di mercato, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb per commentare i temi principali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Juventus-Milan?

"Brutta partita, con tanti errori tecnici. II gol del Milan è arrivato su una bellissima giocata di Cissè e nel finale è stata premiata la scelta di Spalletti di mettere Gatti. Inter-Napoli e Roma-Atalanta sono state invece due belle partite".

Continua la crisi della Fiorentina.

"Inaspettata per molti. Probabilmente il primo periodo della campagna acquisti faceva presagire qualcosa di diverso. Le cessioni di Kean e Mandragora hanno creato delle situazioni non facili. Non sono stati sostituiti da calciatori di pari valore. La squadra è un cantiere aperto, bisognerà capire come la società starà accanto all'allenatore".

Grosso è stato esonerato.

"Era nell'aria. Dopo la forte contestazione a seguito della partita contro il Torino la società ha deciso di fare questa scelta. Però dopo tre giornate non è facile dare un giudizio".

Cosa ha sbagliato il tecnico?

"Difficile dirlo. S'è trovato una squadra completamente nuova, completamente rivoluzionata e gli è stata anche cambiata durante il corso della preparazione. Pensare di avere Kean, Mandragora, Comuzzo e poi iniziare il campionato con altri calciatori senza avere il tempo necessario gli ha creato difficoltà. Mi ricordo tanti anni fa Allegri con il Cagliari di Cellino: perse le prime partite e il presidente quella volta gli diede fiducia".