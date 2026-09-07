La griglia scudetto di Repice: "Ci sono Inter e Napoli con altre due big"

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Francesco Repice traccia la sua griglia Scudetto: Inter, Como, Roma e Napoli davanti alla Juventus, anche con Conte in panchina

Francesco Repice, radiocronista, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare i temi attuali di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

Giudizio su Juve-Milan?

"I problemi sono evidenti davanti alla Juve. La solidità la si apprezza di più quando la squadra avversaria non ha spessore offensivo. A me sembra una squadra la Juve che manca di qualità davanti. Manca l'uomo tra le linee. Dall'altra parte secondo me c'è tanto da lavorare anche sulla profondità della manovra, sulla cattiveria. Ho visto Inter e Roma e mi sembrano di un altro livello".

Chi ha impressionato di più tra Inter e Roma?

"Entrambe a dire il vero. Come qualità offensiva la Roma ha più scelta, ma la potenza dell'Inter, quando può scatenare i cavalli sul terreno...".

Conte con la rosa della Juve per cosa lotterebbe?

"Non vincerebbe lo Scudetto. Ora Inter, Como, Roma e Napoli sono davanti. Le altre hanno calciatori diversi".

Fiorentina, Paratici avrebbe dovuto dimettersi?

"Ovvio che ci si aspettasse molto di più dopo quella campagna acquisti. Paratici è uno che va avanti per le sue idee, sono convinto sia successo qualcosa".