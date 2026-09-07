Bacconi ad Allegri: "Non serve la difesa a 3! Dopo il 2-1 troppo passivi e attendisti…”

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Adriano Bacconi analizza Inter-Napoli e critica le scelte di Allegri dopo il vantaggio: gli azzurri devono insistere sul 4-3-3

Il match analyst Adriano Bacconi, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di A Tutto Napoli, ha analizzato la sconfitta del Napoli contro l'Inter, evidenziando le differenze tra l'atteggiamento mostrato dagli azzurri nella prima parte della gara e quello successivo al vantaggio. Nel mirino soprattutto la scelta di Massimiliano Allegri di modificare l'assetto della squadra nel finale, mentre Bacconi invita il tecnico a insistere sul 4-3-3 e su un atteggiamento più propositivo.

"La squadra nel primo tempo ci ha fatto in qualche modo pensare a un Napoli super competitivo e anche super consapevole. Andare a giocare a Milano con l'Inter con quella determinazione, con quella qualità, non era facile. Invece ha giocato col baricentro abbastanza alto, ha fatto la partita, ha messo in difficoltà l'Inter: prima l'ha contenuta e poi l'ha aggredita. E i due gol a inizio ripresa sono stati la logica conseguenza di un atteggiamento anche territoriale giusto. Poi invece, una volta passata in vantaggio, la squadra si è pian piano ritratta. È chiaro che il gol del 2-1 quasi immediato ha un po' squilibrato l'aspetto emotivo nella testa dei giocatori, che si sono sentiti rimettere in discussione una vittoria che sembrava ormai acquisita. Ma la squadra, dal 2-1 al 2-2, in quei 20-25 minuti, è stata una squadra passiva, una squadra attendista, una squadra quasi impaurita, una squadra che non riusciva più a tenere il campo".

Il punto di Bacconi sulle scelte di Allegri

"Allegri ha deciso di fare delle scelte, secondo me sbagliate, rimettendo la famigerata difesa a tre dell'anno scorso, perché è una squadra che l'anno scorso ha fatto fatica a guadagnare campo in avanti proprio perché voleva sempre avere troppi giocatori nella linea difensiva. Quest'anno Allegri è partito dal 4-3-3 e spero che non ci ripensi. La partita con l'Inter può essere da questo punto di vista positiva, perché deve dare fiducia ad Allegri che col 4-3-3 si può fare. Non c'è bisogno di avere ripensamenti, non c'è bisogno di avere piano B durante la gara se vai in vantaggio. La squadra deve mantenere lo stesso atteggiamento, il Como quest'anno lo sta dimostrando. Si può giocare nello stesso modo in casa e in trasferta, quando vince e quando perde. Ecco, secondo me questa è la vera lezione che sta dando un po' Fabregas a tutti gli allenatori italiani".