Caiazza: "Quando Conte ha detto che andava via, ADL non si è strappato i capelli"

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"Non ha parlato in questo mese, e a sentire qualcuno che è vicino a lui non è che gli dispiaccia molto questo addio dal punto di vista economico"

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Salvatore Caiazza che ha fatto il punto sul cammino di Antonio Conte al Napoli. Di seguito le sue parole: "Con Conte è cambiato il modus di Aurelio De Laurentiis, che è stato quello di andare a prendere giocatori già maturi, a volte troppo maturi, che poi comunque non erano prima nel modus di De Laurentiis: andava a prendere ragazzi giovani, anche meno giovani, che ti facevano plusvalenze. Mi riferisco a Lukaku: sì, ti ha dato la possibilità di vincere lo scudetto, ma lo hai comprato già over 30.

Ma nell'intervista ho capito che, quando hanno parlato un mese fa, De Laurentiis neanche si è strappato troppo i capelli quando Conte gli ha detto che andava via. Non ha parlato in questo mese, e a sentire qualcuno che è vicino a lui non è che gli dispiaccia molto questo addio dal punto di vista economico, perché il Napoli deve dimensionarsi. Non per ridimensionarsi, ma per obblighi economici, spese che non può più permettersi a bilancio".