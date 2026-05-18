Sky, Compagnoni: "Futuro Conte? Nazionale non lo convince. Può stare fermo un anno"

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"Il rapporto umano tra De Laurentiis e Conte è eccellente. L’ipotesi nazionale non lo convince e potrebbe rimanere pure un anno fermo"

Il telecronista Sky Maurizio Compagnoni, intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, ha parlato del futuro di Antonio Conte: "Mi sono informato. Il rapporto umano tra De Laurentiis e Conte è eccellente. Conte non ha ancora preso nessuna decisione. L’ipotesi nazionale non lo convince e potrebbe rimanere pure un anno fermo. Conte sarebbe disposto a rinunciare a dei soldi. La famiglia poi si trova benissimo a Napoli. Probabilmente sente la necessità di staccare un po’ la spina. Mi escludono l’ipotesi Juventus. Non penso che il futuro di Spalletti possa essere messo in discussione. Può rischiare di più Comolli".

Sull'eventuale sostituto di Antonio Conte:

“Sarei orientato su due scelte, allenatori molto diversi tra l’altro. Mi riferisco a Farioli e a Sarri. Farioli ha la clausola rescissoria e sta facendo le cose con raziocinio, non vuole una crescita improvvisa. Sta in un club importante come il Porto che può fare una buona Champions. L’eventuale ritorno di Sarri mi affascinerebbe moltissimo. De Bruyne sarebbe perfetto per lui, forse Hojlund non è il centravanti ideale per Sarri che però ha esaltato tutti i suoi numeri 9. Può diventare un attaccante da almeno 20 gol. La rosa sarebbe perfetta per Sarri. Le mie percentuali su Conte? Ripeto, probabilmente avverte la necessità di fermarsi”.