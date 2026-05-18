"Squadra odia Conte", Santacroce: "Ogni allenatore è odiato! Da ex giocatore dico..."

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"Tu l'allenatore a prescindere lo odi, perché lì dentro ne giocano undici e gli altri rimangono fuori. Quindi non troverai mai una squadra contenta"

Intervenuto ai microfoni di Otto Channel nel corso della trasmissione Salotto Azzurro, l'ex calciatore e oggi opinionista Fabiano Santacroce ha commentato i rumor secondo cui "la squadra del Napoli odia Conte". Queste le sue parole: "Numero uno. Devono capire una cosa da fuori: tu l'allenatore a prescindere lo odi, perché lì dentro ne giocano undici e gli altri rimangono fuori. Quindi non troverai mai una squadra contenta, neanche se sei al primo posto: se sei primo, tu fai finta di essere felice ma rosichi. Se no non ci arrivi in Serie A se non rosicassi. Quindi già partiamo da questo presupposto.

In più, Conte sicuramente è un allenatore che ti porta ad odiarlo, ma è un odio sempre in maniera giusta perché lui a livello mentale ti va a consumare. E probabilmente i giocatori si sono lamentati più per un fatto, che è quello di non sapere magari i giorni liberi, quando invece ti alleni. E questo sposta un po' i nervi. Ma qualsiasi giocatore è lamentoso, non andate a pensare altre cose. Se parlate con quelli del Torino trovate metà squadra che si lamenta perché non gioca, se parlate con quelli del Cagliari la stessa cosa, ecc.".