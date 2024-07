Buongiorno come Maksimovic? Chiariello: “Niente a che vedere! E la garanzia è Conte”

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto a Radio Crc

Buongiorno come Maksimovic? Non ha niente a che vedere con Maksimovic. Ero molto perplesso quando il Napoli comprò Maksimovic perché non mi convinceva, mentre Buongiorno mi convince tantissimo. Sono convinto che sono due profili molto diversi tra loro e il fatto che lui non abbia giocato all'Europeo è uno dei tanti errori di uno Spalletti in confusione. Preferirgli Mancini della Roma è stato un obbrobrio. E poi c'è un marchio doc, la certificazione: l'ha stravoluto Conte, quindi se ci fidiamo di lui poi dobbiamo fidarci".