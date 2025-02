Caiazza incredulo: "Presti Natan al Betis e non ti accorgi di Diao?"

"Con Natan gratis al Betis, come ha fatto il Napoli a non accorgersi di Diao?". Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, nel salotto di Canale 8 pone questo quesito al parterre di Ne Parliamo il Lunedì. Si parla del talento del Como già autore di cinque gol da gennaio e decisivo contro il Napoli. Al Como è costato appena 12 milioni. Ha 19 anni e il futuro dalla sua parte. Proprio il Napoli aveva prestato Natan al Betis in estate. Il Betis dove Diao giocava poco. Quasi mai titolare. Al Como è cambiato tutto.

