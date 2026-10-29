Juve, Spalletti sul Napoli: "Città impossibile da non amare"

La Juventus cade per 2-0 contro il Genoa e Luciano Spalletti non nasconde la propria delusione. Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita, l'allenatore bianconero ha chiesto scusa ai tifosi, puntando il dito soprattutto contro l'atteggiamento e la scarsa intensità della squadra. Ma ha parlato anche del Napoli e di Napoli.

Come sarà sfidare di nuovo il Napoli?

“Come sempre arriverò con grande emozione, con grande senso di umanità, bellezza, piacere verso un luogo a cui devo tanto, una città che è impossibile non amare, soprattutto quando ci riesci a vincere il campionato. L'emozione sarà al mille per mille”.

C'è qualcosa che la preoccupa particolarmente?

“Quello che mi preoccupa è che si fa fatica a fargli capire dove sia andato il calcio. Prima di parlare di altre situazioni devi andare a vincere questi duelli, ormai tutti fanno così e noi anche quando si va a provare a farlo in allenamento diventa difficile, anche se ora è un po' che non ci alleniamo perché non abbiamo ricambi logici per dare equilibrio alla fatica. Questo mi preoccupa un pochino, però ogni volta bisogna fare un passettino avanti per fare qualcosa di diverso. Però servirebbe tempo e quello invece non ce l'hai”.