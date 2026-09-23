Calaiò boccia Lucca: "Non è adatto alla piazza! In quell'azione sembra un difensore..."

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Emanuele Calaiò analizza i problemi offensivi del Napoli dopo il pareggio di Firenze. Critiche a Lucca per il movimento nell'azione con Favasuli.

Il Napoli costruisce occasioni, ma continua a mancare nel momento decisivo. È l'analisi di Emanuele Calaiò, intervenuto ad Aspettando Il Bello del Calcio su Televomero: "Il Napoli nonostante tutto ha creato, ma manca cinismo sotto porta. Quando vedo una punta centrale che non si butta per fare gol, è difficile. Lo stesso vale per gli esterni. Mi aspettavo di più anche da Neres a Firenze. Hojlund fa tanto lavoro, però non gli arriva una palla decente. Per me Lucca non è adatto alla piazza napoletana, non credo sia questo il vero Lucca".

Calaiò sull'azione con Favasuli: "Lucca sembra un difensore aggiunto"

L'ex attaccante azzurro si è soffermato sull'azione in cui Lucca finisce per occupare lo spazio davanti a Favasuli: "Azione con Favasuli? Succede che, prima cosa, non deve mai stare lì. Deve stare al centro dell'area di rigore. Devi lasciare l'esterno sempre a fare l'uno contro uno, non devi portare tu un uomo: Lucca sembra un difensore aggiunto della Fiorentina. Deve stare, Lucca, o a rimorchio o al centro dell'area di rigore. O al limite dell'area se volesse proporre un uno-due a Lucca. Favasuli se lo trova davanti: cosa può fare?".