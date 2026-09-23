Napoli anziano? Scotto: "E' sempre forte ma ha perso fame e mordente..."

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Il giornalista Giovanni Scotto su Youtube ha commentato l'inizio di stagione del Napoli: "Allegri aveva portato un approccio più sereno e rilassato ma evidentemente questo approccio non è bastato. Se diciamo che il Napoli ha una rosa anziana, questo non significa che il Napoli sia una squadra debole, anzi. Il Napoli non si è rinforzato in estate e questo è stato un grande errore. Il Napoli ha dei giocatori che hanno adesso un anno in più ma restano comunque validi. Il problema è stato il mercato e le scelte estive. Politano ad esempio ha fatto una buona prova a Firenze.

Però, aggiungo, magari ci sono anche giocatori che hanno la pancia piena e arriva un po' scarico. Hanno perso magari un po' di fame e mordente. Per questo a mio avviso serviva rinnovare. In sintesi, quando si parla di squadra anziana non si parla di qualità e livello ma di motivazione, fame e grinta, tutte cose che magari adesso mancano un po' e quindi l'approccio soft, da amico, di Allegri, non è servito. Ma è stato lo stesso Allegri a dircelo, ce lo ha fatto capire".