Del Genio: "Troppi gol con difesa schiacciata! Allegri, quando un fuorigioco?"

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Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 a Linea Calcio parlando del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Tanti gol subiti hanno un comune denominatore, l'area nostra piena zeppa di nostri giocatori. Non subiamo gol con giocatore solo davanti al portiere ma siamo sempre in tanti, in troppi. Anche con l'Arsenal è successo. Si subiscono troppi gol quando siamo schiacciatissimi.

Ma con la linea almeno una volta vogliamo salire per mettere in fuorigioco gli avversari? La media è di 5 fuorigioco a partita, il Como ne ha 8-9. Le due migliori difese in Europa sono state Como e Barcellona che giocano con la linea difensiva alta. Allora mi chiedo, siamo così sicuri che la difesa bassa alla luce di questi dati oggi è sinonimo di difesa protetta? I numeri al momento dicono di no".