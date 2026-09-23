Alvino: "Napoli libro aperto, ma nessuno conosce il finale! Basta critiche immotivate"

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Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a TeleClub del momento che sta vivendo la squadra azzurra: "È il tempo dei processi, il tempo delle critiche chiare e velate. Anzi, in questo momento molto chiare e poco velate. Puntare il dito diventa l’unico sport napoletano nel quale siamo campioni del mondo. Ogni pelo nell’uovo diventa una trave invisibile e tutti sono pronti a scoprire quale sia il problema. Adesso c’è la sosta: tutti parleranno, tutti detteranno ricette miracolose e unguenti magici.

Qual è la verità? Nessuno di noi ha la verità in tasca. Io mi sento di dire che questo Napoli è un libro aperto, un libro al quale finora pochissimi hanno dato davvero una sbirciata. Eppure oggi tutti vogliono raccontarmi i capitoli, pretendendo di conoscere già il finale. Sia chiaro: ogni opinione è legittima, ma deve essere opportunamente motivata. Invece, molte di quelle che sentiamo in giro sono soltanto il frutto di un pigro copia e incolla, un collage stucchevole, ripetitivo, oserei dire rancido".