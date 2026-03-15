Calaiò: "Pessimo 1T, poi aggiustamenti di Conte e ingressi dei campioni cambiano la gara"
L'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Primo tempo pessimo da parte del Napoli. Il Napoli poi sfodera nella ripresa una pressione incredibile grazie agli aggiustamenti tattici di Conte e grazie agli ingressi dei campioni McTominay e De Bruyne, che hanno letteralmente cambiato la partita.
Secondo posto nel mirino e non solo.
"E' salito in cattedra anche Gilmour, il Napoli trova una vittoria fondamentale per il percorso Champions e per mettersi a - dal Milan e mettergli pressione. E chi lo sa magari si può ancora sognare, perché l'Inter pareggiando ha un po' riaperto il campionato".
Pubblicità
Le Interviste
Le più lette
Prossima partita
20 mar 2026 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cagliari
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: la mossa del terrorizzato Marotta, l'annuncio scioccante di Conte e gli sfigati che non 'sentono' De Bruyne
Davide BarattoJuan Jesus: "Noi a -1 dall'Inter prima degli infortuni! Rimonta? Ci proviamo fino all'ultimo"
Francesco CarboneTuttonapoliIl ritorno dei Fab4! Conte sorride: Lobotka e McTominay si sono allenati in gruppo
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliRiscatti Alisson, Elmas e Hojlund: l'estate del Napoli inizierà subito con -70mln
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le infamanti accuse a De Bruyne, il disastro fatto con Vergara, l'insopportabile Elmas e Alisson 'a cascata'
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Dominato senza McT e Lobotka, che non passi in 2° piano! Sugli infortunati..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com