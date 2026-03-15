Calaiò: "Pessimo 1T, poi aggiustamenti di Conte e ingressi dei campioni cambiano la gara"

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L'ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ha commentato la vittoria del Napoli contro il Lecce ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Primo tempo pessimo da parte del Napoli. Il Napoli poi sfodera nella ripresa una pressione incredibile grazie agli aggiustamenti tattici di Conte e grazie agli ingressi dei campioni McTominay e De Bruyne, che hanno letteralmente cambiato la partita.

Secondo posto nel mirino e non solo.

"E' salito in cattedra anche Gilmour, il Napoli trova una vittoria fondamentale per il percorso Champions e per mettersi a - dal Milan e mettergli pressione. E chi lo sa magari si può ancora sognare, perché l'Inter pareggiando ha un po' riaperto il campionato".