Calamai: "Conte si gode le magie del ritrovato De Bruyne e aspetta di decidere il futuro"
Il giornalista Luca Calamai, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb ha parlato del Napoli che ritrova i big e conquista la terza vittoria consecutiva: "Certezze che partita dopo partita sta ritrovando il Napoli. I partenopei hanno ribaltato il risultato contro un generoso Lecce. La qualificazione alla prossima Champions è a un passo".
Il futuro di Conte e il ritorno di De Bruyne.
"E dopo aver centrato questo obiettivo, comunque importante, arriverà anche il momento del faccia a faccia decisivo tra il presidente De Laurentiis e Conte. Un passaggio decisivo per costruire il Napoli della prossima stagione. Che dovrà dare nuovamente l’assalto allo scudetto e magari andare più avanti nella Coppa più prestigiosa. Intanto contro il Lecce il Napoli e la Serie A hanno riscoperto le magie di De Bruyne. Livello altissimo".
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