Calaiò su Lucca: “L’ho visto scarico, se ho l’opportunità di giocare io mi mangio l’erba!”

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, l’ex attaccante azzurro Emanuele Calaiò ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Torino: “C’è stato l’approccio e l’atteggiamento giusto nei primi minuti, ma la prestazione no. Si può parlare di titolari e riserve, ma penso che le alternative del Napoli potrebbero battere il Torino a occhi chiusi. La sconfitta ci può stare se ho difronte una squadra in un periodo di forma importante, ma perdere col Torino che è tra le peggiori squadre in questo momento, in più facendo solo due tiri in porta, è chiaro che la prestazione non può essere bella.

Dal momento che ti schieri con Spinazzola e Nere larghi, il gioco lo devi indirizzare in ampiezza e non centralmente. Poi quando non hai una punta centrale che ti allunga la squadra e non crea pericolosità, va a nozze tutta la squadra avversaria. Al di là del fatto che ci vuole tempo, Lucca l’ho visto proprio scarico. Se io ho davanti un attaccante titolare come Hojlund, che fa un gol a partita e quindi io non gioco mai, ho l’opportunità di giocare e io mi mangio l’erba! Si riusciva a trovare De Bruyne tra le linee, De Bruyne si gira, tu piuttosto che attaccare lo spazio e la porta vieni incontro. Anche nei movimenti non è lucido e non ha ancora capito gli schemi del mister”.