Calamai stronca Allegri: "Calcio invecchiato e non vincente! ADL per quanto lo difenderà?"

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Luca Calamai critica duramente Massimiliano Allegri, il corto-muso e la mancanza di identità delle sue squadre dopo le ultime due sconfitte

Luca Calamai, giornalista di TuttoMercatoWeb, nel suo editoriale ha analizzato la sconfitta del Napoli di Max Allegri: "Ormai la politica del corto muso non funziona più. Allegri ha smarrito il suo tocco vincente. E questo è un pugno nello stomaco per un allenatore che raramente ha proposto un calcio divertente ma che poteva mettere sul piatto la capacità di ottenere risultati. Allegri calcisticamente sta invecchiando velocemente. Le sue ultime squadre non hanno più una precisa identità. Allegri sembra impegnato sempre a gestire invece di provare a costruire qualcosa di nuovo, di sorprendente. Dopo la sconfitta al Maradona contro il Como ora ecco un doloroso passo falso contro l'Inter. Due gol di vantaggio non sono bastati a un Napoli che minuto dopo minuto ha smesso di giocare limitandosi a difendere il vantaggio. E consegnandosi alla clamorosa rimonta nerazzurra. De Laurentiis in estate ha sfidato l'umore del popolo partenopeo per puntare su Allegri. Non ha avuto il coraggio di sposare un progetto nuovo, di investire su un tecnico emergente. De Laurentiis ora deve gestire una situazione complessa. Fino a quando difenderà questo triste Allegri?".

Inter in pole per la vittoria del campionato: il punto di Calamai

"L'Inter conferma di essere la squadra favorita per lo scudetto. I cambi di Chivu hanno fatto la differenza insieme a uno scatenato Lautaro. Una stella del calcio mondiale che non gode delle attenzioni che meriterebbe. Marotta però dimostrando di essere un grande dirigente lo ha sempre considerato un incedibile. Scelta saggia".